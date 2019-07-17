وظائف نسائية شاغرة في جدة

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أعلنت شركة باب رزق جميل للتوظيف توفر وظائف نسائية شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق بجدة، للعمل بمسمى (استقبال مطعم)، براتب وقدره 4500 ريال. وأشترطت شهادة الثانوية العامة فما فوق، والعمر من 20 إلى 30 سنة. لمعرفة التفاصيل : وظيفة للنساء 💁🏻‍♀! استقبال مطعم 👩🏻‍💼

🎓المؤهلات: ثانوية عامة وما فوق📍المنطقة: جدة

💰الراتب: ٤٥٠٠ ريال. 📂لتقديم الطلبات: الحضور لمقر شركة باب رزق جميل -مركز عبد اللطيف جميل للتعليم المستمر ⁧#باب_رزق_جميل⁩

⁧#عبداللطيف_جميل⁩ ⁧#السعودية⁩ ⁧#ت_التوظيف⁩ pic.twitter.com/G1Ivfd5qkS — باب رزق جميل Bab Rizq Jameel (@BabRizqJameel) July 16, 2019 .





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