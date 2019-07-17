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وظائف نسائية شاغرة في جدة

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أعلنت شركة باب رزق جميل للتوظيف توفر وظائف نسائية شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق بجدة، للعمل بمسمى (استقبال مطعم)، براتب وقدره 4500 ريال.

وأشترطت شهادة الثانوية العامة فما فوق، والعمر من 20 إلى 30 سنة.

لمعرفة التفاصيل :

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