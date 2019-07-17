بالصور.. «الهلال الأحمر» يؤكد جاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من دولة العراق

أنهى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية، كافة استعداداته لتقديم خدمات الإسعاف الطبية لضيوف الرحمن القادمين من دولة العراق، عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي على طول الطريق المؤدي إلى منطقة الجوف.

ويأتي ذلك بتوجيه من أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة من رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم.

وتفقد المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية محمد بن نايف العنزي، مركز إسعاف منفذ جديدة عرعر الموسمي، برفقة مساعد المدير العام للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي بفرع الهيئة بالمنطقة مساعد غالي العنزي، ومدير إدارة التطوع بالفرع مشعل بن سعد الجارد.

والتقى خلال زيارته العاملين بالمركز؛ للاطلاع على سير العمل الميداني، والوقوف على جاهزية واحتياجات فرق الإسعاف، ودعم المسعفين وتذليل كافة العقبات التي تعوقهم عن القيام بعملهم الإنساني النبيل على أكمل وجه.

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ونوه بأهمية تضافر الجهود للوصول إلى تطلعات ولاة الأمر لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية والمتحدث الرسمي بفرع الهيئة بالمنطقة مساعد غالي العنزي؛ أنه تم تجهيز مركز موسمي بمنفذ جديدة عرعر، إضافة إلى المراكز الإسعافية بمدينة عرعر، وبإجمالي خمس فرق إسعاف، وقيادة ميدانية، وغرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن الحالات الإسعافية على رقم الطوارئ 997.

وكشف أن هيئة الهلال الأحمر السعودي وضعت عددًا من اللوحات التوعوية والترحيبية بضيوف الرحمن في العديد من المواقع، معلنةً الترحيب بهم والتشرف بخدمتهم، وأقامت ركنًا توعويًّا تحت إشراف عدد من المتطوعين والمتطوعات لتقديم المواد التثقيفية والهدايا التذكارية لضيوف الرحمن.