سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الجهود التي تقوم بها حكومة الوفاق من أجل حل الأزمات التي تعانيها العاصمة ، موضحة لقاء نائب رئيس المجلس أحمد معتيق مع مسؤولي الكهرباء لمناقشة الحلول السريعة لمعالجة النقص في الإنتاج ، وكذلك مع مسؤولي شركة البريقة لتوزيع النفط لبحث أزمة طوابير البنزين ولإنهاء معاناة المواطنين الذين يتكدسون في طوابير لمدة ساعات .

وأشارت إلى استمرار تصعيد العمليات العسكرية بين الجيش وقوات حكومة الوفاق في عدة محاور جنوب العاصمة ، موضحة مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين نتيجة قصف مستشفى ميداني وتعرض المستشفى ومستلزماته ومعداته الطبية للتدمير، وسط إدانة من الصحة العالمية ووزارة الصحة بحكومة الوفاق .

وتطرقت إلى لقاء المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامه مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، فى إطار زيارة إلى أبوظبي تهدف للبحث مع كبار المسؤولين في السبل الآيلة لوضع حد للاقتتال الدائر في ليبيا والعودة للعملية السياسية، وعرض سلامه للمسؤولين في دولة الإمارات الكلفة الإنسانية الخطيرة للأحداث الراهنة وأهمية التمسك بخريطة طريق موحدة للم شمل الليبيين.

وعرجت صحف ليبيا على بيان حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ودعوتهم إلى وقف التصعيد فورًا ووقف القتال الحالي، وحثت على العودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة، معلنة أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، مجددين التأكيد على قلقها العميق إزاء استمرار الأعمال العدائية في طرابلس.

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