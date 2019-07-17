سياسي / ميركل وزيلينسكي يبحثان هاتفيًا النزاع شرقي أوكرانيا



برلين 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اتصال هاتفي، الصراع في شرق أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أمس أن المحادثات تركزت على بحث الوضع بعد التقدم الأخير في فصل القوات الحكومية والانفصالية في منطقة ستانيتسا شرقي أوكرانيا وذلك بمراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

وأضاف زايبرت أن الجانبين أكدا خلال الاتصال ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقات المنصوص عليها في اتفاقية مينسك للسلام بشأن شرقي أوكرانيا بما فيها تبادل الأسرى.

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