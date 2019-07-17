رابط التسجيل في جدارة 1440 وطريقة التقديم على الوظائف عبر وزارة الخدمة المدنية

من خلال متابعتنا لموقع “جدارة” ، المتخصص في تقديم الوظائف الحكومية من خلال “وزارة الخدمة المدنية” ، نقدم لكم طريقة التسجيل في “جدارة” للتوظيف 1440، وكيفية التقديم على الوظائف المطروحة التي تعلنها وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، ولابد من إتباع الخطوات بطريقة صحيحة حسب خطة الإعلانات الوظيفية، ويجب للراغبين في الحصول على الوظائف لاتسجيل أولا عبر الموقع الرسمي “نظام جدارة” ، ومن خلال هذا الموضوع سنقوم بشرح طريقة التسجيل وخطوات التقديم على الوظائف .

جدارة تسجيل جديد

الخطوة الأولي هي الدخول على الموقع الرسمي لنظام جدارة عبر هذا الرابط.

ثم يجب التسجيل الضغط على تسجيل جديد .

ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطنية، وباقى البيانات الشخصية المطلوبة وهي ( الإسم، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ) .

مع كتابة الخبرات والمؤهلات العلمية والدورات التي تم الحصول عليها والمهارات الخاصة بك .

ثم النقر على كلمة “حفظ” .

سوف تظهر خانة إرفاق المستندات والاوراق التي تثبت صحة ما تم إدخاله في السيرة الذاتية .

تقديم نسخة إلكترونية من المؤهل العلمي والشهادة في خانة “الدرجة العلمية ” .

وتكون النسخة بصيغة PDF .

وبعد إرفاق المستندات يجب النقر على كلمة “حفظ” .

والضغط على التعهد على صحة جميع البيانات والمعلومات التي تم تقديمها أثناء التسجيل.

وسوف يتم دراسة الطلب والرد عليه، سوف تظهر رسالة تم التدقيق والتوثيق .

جدارة تسجيل

وبأتباع الخطوات السابقة يصبح ملف التسجيل جاهز للتقديم على الوظائف، التي يتم طرحها من قبل وزارة الخدمة المدنية، ما عليك إتباعه فقط هو متابعة الإعلانات الوظيفية، ومواعيد التقديم الخاصة بالوظائف المطروحة، وفى حالة إعلان الوزارة إستقبال طلبات التوظيف، فعلى الراغبين التقديم من خلال تسجيل الدخول والإطلاع على الوظائف المرشح لها، وإختيار الوظائف ومكانها والرتبة المرشح لها، والإنتظار حتي يتم الاعلان عن نتيجة الترشيح ، وقد وضحت الوزارة على ان المتقدمين للوظائف من الرجال يشترط إجراء إختبارات القدرة المعرفية، ويتم تحديد موعد الاختبارات ونتائجها وكيفية الاستعلام عنها، من خلال موقع قياس التابع للمركز الوطني للقياس والتقويم .