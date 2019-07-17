“شوف”.. أحدث عروض كارفور السعودية لشهر يوليو 2019

أحدث عروض كارفور في السعودية، نستعرضها معكم من خلال هذا الموضوع عبر صور مجلة كارفور ونتابع معكم اسعار المنتجات وجميع السلع الغذائية والاستهلاكية، وعرض أبرز التخفيضات التي جاء هذا الشهر في عروض كارفور السعودية، كما تتناول الصور ايضًا أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية بمختلف انواعها وماركاتها التي يقدمها الهايبر بتخفيضات مختلفة.

عروض كارفور السعودية اليوم

يتميز هايبر كارفور بتقديم كافة المنتجات التي يحتاجها المنزل وتستخدمها الأسرة بشكل دائم، بأسعار منخفضة نسبيًا عن أسعار المحلات التجارية الأخرى والهايبرات الكبرى، فدائمًا ما يحرص المواطنون على متابعة عروضه أولًا بأول بهدف الإستفادة من هذه الخصومات التى تباع بها السلع والمنتجات الغذائية،حيث تعد كارفور من أكبر السلاسل التجارية العالمية فرنسية الأصل، وافتتح أول هايبر لكارفور في الدول العربية عام 1995 بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكنت بعد ذلك من الإنتشار في جميع الدول العربية ودول الشرق الأوسط، وافتتحت بعد ذلك العديد من السلسلة في مناطق متعددة بكل دولة وبات علامة بارزة في جميع دول العالم حتى الآن، وتفوقت عن غيرها من السلاسل التجارية الشهيرة التى تنافسها فى مثل هذا المجال.

أحدث عروض كارفور السعودية اليوم

ونعرض لكم من خلال موقعنا “نجوم مصرية” أبرز العروض التي يقدمها هايبر كارفور السعودية لهذا الشهر ذو القعدة 1440 / يوليو 2019، والتي جاءت بمميزات مختلفة على السلع والأجهزة الكهربائية بجميع أنواعها، كالتالي:

Advertisements