مكة: إزالة 130 حظيرة أغنام

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) نفذت بلدية الشوقية الفرعية وإدارة وحدات الذبح وإدارة الضبط الإداري، حملة مكثفة على أماكن بيع المواشي العشوائية ضمن نطاق البلدية في عدد من المواقع، ما أسفر عن إزالة 130 حظيرة أغنام مخالفة مقامة بطرق غير نظامية، وتمت مصادرة رأسين من الجمال، وجرى نقل حمولة 8 شاحنات من أنقاض مخلفات الحظائر للمرمى العام وتهيئة المواقع وتنظيفها من المخلفات العشوائية. من جهة أخرى، نفذت بلدية جنوب مكة المكرمة الفرعية وإدارة وحدات الذبح بأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية، حملة مكثفة للحد من ظاهرة تواجد الإبل السائبة في المناطق السكنية بمخطط ولي العهد6، حيث تشكل هذه الإبل خطورة على مرتادي الطرق. وخصصت الأمانة فرقاً رقابية للمرور على المخططات السكنية بصفة يومية لرصد الإبل السائبة وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. نفذت بلدية الشوقية الفرعية وإدارة وحدات الذبح وإدارة الضبط الإداري، حملة مكثفة على أماكن بيع المواشي العشوائية ضمن نطاق البلدية في عدد من المواقع، ما أسفر عن إزالة 130 حظيرة أغنام مخالفة مقامة بطرق غير نظامية، وتمت مصادرة رأسين من الجمال، وجرى نقل حمولة 8 شاحنات من أنقاض مخلفات الحظائر للمرمى العام وتهيئة المواقع وتنظيفها من المخلفات العشوائية. من جهة أخرى، نفذت بلدية جنوب مكة المكرمة الفرعية وإدارة وحدات الذبح بأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية، حملة مكثفة للحد من ظاهرة تواجد الإبل السائبة في المناطق السكنية بمخطط ولي العهد6، حيث تشكل هذه الإبل خطورة على مرتادي الطرق. وخصصت الأمانة فرقاً رقابية للمرور على المخططات السكنية بصفة يومية لرصد الإبل السائبة وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. إزالة 130 حظيرة أغنام Advertisements مصادرة إبل سائبة نقل حمولة 8 شاحنات أنقاض أعمال بلدية الشوقية



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