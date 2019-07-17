شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: الترخيص لـ 26 منشأة إسكان.. وإغلاق 11 مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

باشرت الجهات الحكومية ذات العلاقة في محافظة الطائف إغلاق 11 منشأة إسكان سياحي مخالفة، تعمل دون تراخيص نظامية من الجهات المعنية، وتشكل خطورة عالية على سلامة ساكنيها، لافتقادها اشتراطات التشغيل ومعاييره لدى الجهات المعنية، وإمكانية استغلالها في أنشطة وممارسات مشبوهة قد تخل بالأمن والسلامة.

فيما رخصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لـ26 مرفقاً جديداً للإسكان السياحي في محافظة الطائف خلال الأشهر الـ3 الماضية من هذا العام، إذ تم الترخيص لفندق 4 نجوم، ومنشأة شقق فندقية 4 نجوم، و24 وحدة سكنية مفروشة، لتصبح الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمنشآت الإسكان السياحي في الطائف 446 منشأة تضم 15.596 غرفة يومياً.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار جاء تأكيداً من الهيئة على الاهتمام بجودة الأنشطة والخدمات المقدمة، وتوفير وسائل الأمن والسلامة، ومراعاة تحقيق الجودة المطلوبة من قبل الراغبين في مزاولة النشاط السياحي، بعد حصولهم على التراخيص اللازمة لذلك.