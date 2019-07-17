شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: فتح المحلات التجارية 24 ساعة.. ونقل «الجنادرية» إلى «الثقافة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس الوزراء، خلال ترؤسه جلسة المجلس أمس (الثلاثاء) في قصر السلام بجدة، على نتائج استقباله جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات الأخوية وآفاق التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين، واستقباله دولة رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية السابقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، وما جرى خلاله من تأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره ضمن محيطه العربي.

أعرب عن تقدير المملكة وشكرها لما عبرت عنه الأوساط الإسلامية من تأييد وترحيب بدعوة المملكة لحجاج بيت الله الحرام للتفرغ لأداء شعائر الحج بكل سكينة والبعد عن كل ما يعكر صفوه، والثناء على الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي تبذلها لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وأن المملكة استقبلت هذا العام نحو 8 ملايين مسلم أدوا مناسك العمرة، وستستقبل بمشيئة الله نحو مليوني حاج من جميع دول العالم.

جدد رفض الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من المواطنين القطريين أو المقيمين في قطر لأداء مناسك الحج والعمرة وهو ما ينافي الحقيقة، حيث إن الجهات المختصة في المملكة هيأت جميع السبل ويسرت لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة بما فيها دولة قطر.

عد تقدم المملكة إلى المرتبة الثانية في قائمة دول مجموعة العشرين لمجموع تخصيص النطاقات الترددية المحددة عالمياً لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة نتيجة لما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من دعم وتمكين من القيادة الرشيدة، كما تطرق المجلس إلى مشاركة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في حلقة نقاش بعنوان «تعزيز التحول الرقمي والشراكة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة» في نيويورك.

استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وعبر عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً بمدينة كيسمايو بالصومال، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة ولشعب الصومال الشقيق والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية الصومال الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

Advertisements

ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة

1- ترقية أحمد العيوني إلى (مستشار ميزانية) بوزارة الدفاع.

2- ترقية سعيد شويل إلى (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بأمانة الشرقية.

3- ترقية بندر الرشيد إلى (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بهيئة الرياضة.

4- ترقية يوسف الزاكان إلى (مدير عام جمرك) بالجمارك.

5- ترقية محمد المحمادي إلى (مدير عام جمرك) بالجمارك.