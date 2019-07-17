خادم الحرمين يصل إلى نيوم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيوم)

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى نيوم أمس (الثلاثاء)، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار خليج نيوم، كان في استقباله أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.

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وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من الأمراء منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وطلال بن سعود بن عبدالعزيز، وفهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وسطام بن سعود بن عبدالعزيز، وفيصل بن سعود بن محمد، وأمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، ونايف بن سلمان بن عبدالعزيز، وراكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وفيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معيته كل من رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

وكان خادم الحرمين الشريفين غادر في وقت سابق جدة متوجها إلى نيوم، وكان في وداعه بساحة مطار الملك عبدالعزيز الدولي عدد من الأمراء.