شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: حريصون على مواصلة نجاحات الجنادرية بعد نقلها من «الحرس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ثمن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان موافقة مجلس الوزراء بنقل المهمات المتعلقة بإقامة وتنظيم فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (مهرجان الجنادرية)، من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة.

ورفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على دعمهما الدائم للقطاع الثقافي في المملكة، معربا عن شكره لوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز على ما قدمته الوزارة خلال العقود الماضية في مهرجان «الجنادرية»، مؤكداً عمل وزارة الثقافة على مواصلة النجاحات السابقة، وتقديم ما يليق بتاريخ المهرجان العريق.

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واستطاع مهرجان الجنادرية، الذي تعود بداياته إلى عام 1405هـ الموافق 1985، أن يسجل حضوراً مميزاً كل عام في المملكة. وأضحى من أهم المناسبات الثقافية في مجالات الثقافة والتراث والفنون، التي يحضرها قيادات سياسية وكبار المسؤولين ومفكرين وأدباء من مختلف دول العالم.

ويمتزج في مهرجان الجنادرية عبق التاريخ التليد للهوية السعودية العربية الإسلامية، وتأصيل ونتاج الحاضر الزاهر، وتأكيداً للموروث الشعبي الوطني بشتى جوانبه، والحفاظ عليه ليبقى ماثلاً للأجيال القادمة.

وبدأت فكرة المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية»، الذي يحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، بصدور الأمر الكريم في عام 1405 /‏ 1985 في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، وكانت بذرة بذرها الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ورعاها حتى نمت وأثمرت، وأنتجت من مختلف صنوف الثقافة والتراث العربي الأصيل لتعرضها في قرية متكاملة.