شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي: العمل 24 ساعة يخلق فرصا وظيفية ويرفع جودة حياة المدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

توقع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي أن يسهم قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، في خلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

وفيما رفع شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي عهده الأمين، على صدور القرار، أكد أنه سينعكس إيجاباً على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.

وأكد أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وأوضح الدكتور القصبي أن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات.