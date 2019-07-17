شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الفوج الأول لحجاج العراق.. وأمير «الشمالية» يستقبلهم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - ثامر قمقوم (عرعر) @tgamgoomحظي الفوج الأول من حجاج العراق (1880 حاجا) بأن يكون أول من استقبلهم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمس (الثلاثاء) في منفذ جديدة عرعر الحدودي، إذ رحب بهم سائلا الله أن يتقبل حجهم، ويكتمل وصول 24 ألف حاج الأيام القادمة.
وعلى صعيد متصل، زار أمير الحدود الشمالية المنفذ والمستشفى الموسمي، متفقدا الخدمات المقدمة للحجاج العراقيين.
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