شكرا لقرائتكم خبر عن محطة رئيسية للحجاج والمعتمرين باستثمار 5 مليارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) @okaz_online

شهد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة الأمير فيصل بن سلمان توقيع اتفاقية بين برنامج خدمة ضيوف الرحمن ومدينة المعرفة الاقتصادية، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن البرنامج مديره الدكتور رامي كنسارة وعن المدينة رئيس مجلس الإدارة أمين شاكر، على تحويل المدينة إلى محطة رئيسية للحجاج والمعتمرين، والنهوض بقطاع خدمة ضيوف الرحمن، ورفع حجم الاستثمار في المدينة، وتطوير مشاريع رئيسية بـ 5 مليارات ريال.

من جانبه، أوضح وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن أن المدينة ستكون القاعدة الأساسية والمكان لقضاء الحجاج والمعتمرين وقتا طويلا فيها، إذ يستطيع من يريد منهم العمرة أن يأتي ويقضي وقته بالمدينة ويذهب لأداء الحج والعمرة ويعود إلى المدينة ليقضي بقية الفترة.

وأكد بنتن حرص أمير المدينة على البدء في تنفيذ المبادرة، مشيرا إلى أن مدينة المعرفة تستثمر نحو 5 مليارات ريال في المشروع بمبانٍ تكون طاقتها الاستيعابية كافية لاستيعاب القادمين للمدينة.