شكرا لقرائتكم خبر عن 500 كاميرا رقمية للرقابة على لحوم الهدي والأضاحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) @okaz_online بدأت غرفة العمليات المشتركة لمشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بمتابعة سير أعمال الأضاحي، إذ جهزت بأعلى المقاييس في الرقابة الفنية والصحية والإدارية، ووضعت 500 كاميرا رقمية وإلكترونية تعمل على مدار الساعة لرصد حركة الأضاحي بصورة طبية وصحية وبيئية دقيقة. بدأت غرفة العمليات المشتركة لمشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بمتابعة سير أعمال الأضاحي، إذ جهزت بأعلى المقاييس في الرقابة الفنية والصحية والإدارية، ووضعت 500 كاميرا رقمية وإلكترونية تعمل على مدار الساعة لرصد حركة الأضاحي بصورة طبية وصحية وبيئية دقيقة. من جانبه، أوضح مشرف المشروع رحيمي أحمد رحيمي أن هذه الخطوة التقنية تماشياً مع عمليات التطوير القائمة بالمشروع، لإحكام الرقابة، وربط المشرفين الميدانين بغرفة العمليات بشبكة اتصال توفر لهم سرعة الاتصال ودقة المعلومة، وتدار من تقنيين ومشرفين مختصين لتيسير أداء النسك، وضمان إتمامه عبر الطرق الشرعية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية، ورصد الملاحظات من مشرفي الميدان. وبين أن هناك فريقا مختصا من إدارة المشروع وعدة جهات حكومية لمتابعة سير عمل الكاميرات وشاشات العرض لرصد أي ملاحظات على شعيرة الأضاحي بأسرع وقت مع المشرفين بالميدان. وأشار إلى أن المشروع يشرف عليه وزارات: الداخلية، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والعدل، والشؤون الإسلامية، والحج والعمرة، والبيئة والمياه والزراعة، والعمل والتنمية الاجتماعية، إضافة لهيئة تطوير مكة المكرمة، ومعهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة، مؤكداً أن المشروع يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للتسهيل على الحجاج.



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