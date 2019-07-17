شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة في الحج.. حالة تاريخية والحرارة ملتهبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)

يتوقع أن تعيش المدينة المنورة في موسم الحج طقسا ما بين الحار وشديد الحرارة خلال النهار، يميل إلى الاعتدال النسبي ليلاً، إثر تزامن شهري ذي الحجة وأغسطس، مع توقعات أن تكون الأمطار حول المعدل.

هيئة الأرصاد وصفت هذه الحالة بالتاريخية، إذ تنتج عنها أمطار غزيرة أحيانا بسبب تشكيلات السحب المنخفضة ومتوسطة الارتفاع التي تتخللها خلايا ركامية ممطرة، ورؤية أفقية جيدة بشكل عام تنخفض في بعض الفترات لأقل من 4 كيلومترات بسبب الرياح السطحية النشطة المثيرة للأتربة والغبار.وبين تقرير الهيئة أن الحالة المناخية السائدة والمتوقعة على المدينة شهر ذي الحجة سجلت أعلى درجة حرارة 48.5 مئوية، وأقل درجة 23 مئوية. وأشارت الهيئة في تقريرها عن البيانات المناخية للمدينة إلى أن أعلى رطوبة نسبية سجلت 77%، بينما أقل رطوبة نسبية 1%، ومعدلات الرطوبة النسبية العظمى 46%، والصغرى 4%.