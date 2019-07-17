شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" بالمطار.. موظفات الجوازات يستقبلن الحجاج بـ 208 «كاونترات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (جدة)

استقبلت صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز أمس (الثلاثاء)، حجاج بنغلاديش ضمن مبادرة «طريق مكة»، وهي إحدى المبادرات الخدمية المقدمة للحجاج القادمين من الخارج ضمن «برامج التحول الوطني 2020». "الخليج 365" انتقلت لمطار الملك عبدالعزيز بجدة للوقوف على وصول حجاج بنغلاديش عقب وصولهم، إذ ثمنوا المبادرة المنفذة بمستوى جودة الخدمات واختصرت الزمن في دقائق.

وعبروا عن فخرهم بما شاهدوه من راحة في تسريع دخولهم إلى صالة مطار الملك عبدالعزيز بجدة ضمن مبادرة «طريق مكة» واستقبالهم بالهدايا والورود وحسن الترحيب وبماء زمزم، موضحين أنهم وجدوا الرعاية من المسؤولين السعوديين الذين أسهموا في تنظيم دخولهم صالة القدوم وحمل أمتعتهم وحقائبهم اليدوية إلى الحافلات المخصصة لنقلهم إلى مقر سكنهم في وقت قياسي، فرحين بما منَّ الله عليهم لأداء الفريضة هذا العام.

من جانبه، قال مساعد قوة جوازات الحج بمطار الملك عبدالعزيز العقيد حمدي بن محمد العصيمي: إن حكومتنا الرشيدة، حفظها الله، سخرت جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، ومنها مبادرة طريق مكة التي تثبت مدى حرص السعودية على راحة الحجاج والتشرف بخدمتهم.

أما المشرفة على موظفات الجوزات بالمطار عبير الصوفي فأوضحت لـ«الخليج 365» أن هذا العام تضاعف أعداد «الكاونترات» النسائية إلى 208 لخدمة الحجاج.