شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: لا حيادية إعلامية مع الإرهاب.. عدوان على الدولة والمجتمع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

طالب وزير الإعلام تركي الشبانة، أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، اعتماد ميثاق الشرف الإعلاميِ العربي، والذي تم تحديثه بناءً على مرئيات الدول الأعضاء، وذلك تمهيداً لإحالته إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للمصادقة عليه.

وشدد في كلمته خلال ترؤسه أمس، اجتماع المكتب بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة، على أهمية الدعوة إلى عدم الوقوف موقف الحياد عند تغطية الأحداث الإرهابية، والتعامل معها على أنها عدوان على الدولة والمجتمعِ، والتركيز على آثارها السلبية على التنمية، مشيرا إلى أن الاجتماع يناقش دعوة وزارات الإعلام أو الجهات المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء إلى تطبيقِ النقاط الخمس الواردة في الإعلان العربِي تحت عنوان «دعم العملِ العربِي للقضاء على الإرهاب».

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ولفت الشبانة إلى أن الاجتماع استمرار للجهود الرامية لتطويرِ العملِ الإعلاميِ العربيِ المشترك، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها أمتنا العربية، وبما يضمن تنسيق الجهود الإعلامية العربية لرفعِ مستوى الوعيِ لدى شعوبِنا، وصياغة خطاب إعلاميٍ مؤثرٍ عربياً وإقليمياً ودولياً.

وأوضح أن القضية الفلسطينية تأتي على رأسِ البنود التي نناقشها اليوم، نظراً لمركزيتها بالنسبة للأمة العربية، مؤكداً أهمية دورِ الإعلامِ العربيِ في نقلِ ما يجري على الأراضي الفلسطينية من أحداث، ومنحِ الخبرِ الفلسطينيِ المساحة اللازمة، حتى يطلع العالم على عدالة المطالب الفلسطينية.

وأشار الشبانة إلى أنه نظراً إلى أهمية العملِ الإعلامي في إبرازِ ما تمثله القدس للأمة العربية، فإن الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامي ليوم الإعلام العربِي ستكون تحت شعارِ «القدس في عيون الإعلام».