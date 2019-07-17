شكرا لقرائتكم خبر عن 137 برنامجاً للدراسات العليا وإلغاء شرط «التوفل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

كشف عميد الدراسات العليا بجامعة أم القرى الأستاذ الدكتور سعيد الحارثي فتح باب القبول في 137 برنامجا للعام الدراسي القادم يشمل مراحل «الدبلوم، والماجستير، والدكتوراه»، منها 64 برنامجاً غير مدفوع، و73 برنامجا مدفوع التكلفة. وأشار الدكتور الحارثي خلال حديثه إلى "الخليج 365"، إلى إلغاء شرط اختبار التوفل في اللغة الإنجليزية، بالنسبة لبعض التخصصات التربوية والعلوم الإنسانية والشرعية بناء على رغبة الأقسام، فيما تطرق لنقاط عدة نستعرضها في ثنايا السطور التالية:

• متى سيتم الإعلان عن التقديم لبرامج الدراسات العليا؟

•• التقديم لبرامج الدراسات العليا سيكون بحلة جديدة، ويحمل معه عدداً كبيراً من البرامج المحَدَّثة والمستحدثة التي نسعى من خلالها إلى تحقيق رغبات وتطلعات الجميع، وسيتم التقديم فيها على مرحلتين: الفترة الأولى هي المفاضلة على البرامج غير المدفوعة، والتي بدأ القبول فيها مع بداية الأسبوع الماضي، وسيتم خلال الفترة الثانية طرح البرامج النوعية المدفوعة المحدثة والمستحدثة في الأسابيع القادمة.

• ما سبب تأخير الإعلان عن موعد التقديم بخلاف الأعوام السابقة؟

•• هناك نقلة نوعية في برامج الدراسات العليا وتوسع كبير في برامجها، إذ خضعت جميع التخصصات السابقة التي مر على إقرارها أكثر من 5 سنوات إلى عمليات تحديث وتطوير، إضافة إلى استحداث برامج جديدة أخرى تتوافق مع متطلبات سوق العمل، تشمل: الحج والعمرة، والأنظمة، والطب، والعلوم الطبية، والتمريض، والهندسة، والبرمجيات والحاسب الآلي، والتربية، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والأمن الفكري، وعلم الوراثة، وتصميم الأزياء والسكن، وإدارة المنزل، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهناك برامج حديثة ستقدم في بعض كليات الفروع بالجامعة.

• كم عدد البرامج التي سيتم القبول فيها، وما شروطها؟

•• 137 برنامجاً لجميع المراحل «دبلوم، وماجستير، ودكتوراه»؛ منها 64 برنامجاً غير مدفوع، و73 برنامجاً نوعياً مدفوع التكلفة، وهو موجه إلى الراغبين في تطوير مهاراتهم المعرفية؛ خصوصاً من الموظفين.

ومن ناحية شروط القبول، فهناك اشتراطات عامة وردت في المادة 13 من اللائحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية والتنظيمية، كما سيتم القبول حتى تقدير (جيد) بشرط أن يكون التقدير في مواد التخصص (جيد جداً)، وإلغاء شرط (التوفل) في بعض التخصصات النظرية والتربوية والعلوم الإنسانية.

• يتحدث البعض أن شروط قبول الدراسات العليا تعجيزية؟

•• تستقبل الجامعة سنوياً أكثر من 10 آلاف متقدم إلكترونياً محققاً لشروط القبول، معنى ذلك أنها منطقية، ومع ذلك قامت العمادة بتعديل بعض اللوائح الخاصة بها؛ حيث تم حصر اختبار «التوفل» لبعض التخصصات التي تشترط اجتياز اللغة الإنجليزية، كما تم اعتماد الحد الأدنى فيها تيسيراً لقبول الطلبة.

• هل هناك بدائل لهذه الاختبارات؟

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•• «التوفل» أو ما يعادله «الأيلتس» أو اختبار كفايات اللغة الإنجليزية المقدمة من المركز الوطني للقياس والتقويم.

• ما خطط الدراسات العليا نحو مواءمة برامجها بما يتوافق مع إستراتيجيات خطط التحول الوطني 2020؟

•• وضعت العمادة خطة تحديث شاملة لكافة برامج الدراسات العليا التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات، وشارك في التحديث والاستحداث 22 من كليات الجامعة، تقدمت بـ 170 برنامجاً موزعة بين: «دبلوم، وماجستير أكاديمي ذات الصبغة المهنية (بمقررات ومشروع بحثي)، وماجستير أكاديمي بحثي (بمقررات ورسالة علمية)، ودكتوراه بما يتوافق مع المستجدات العلمية في التخصصات المختلفة التي تقدمها الأقسام العلمية.

• يعاني الموظفون من شرط موافقة جهة عملهم للالتحاق بالجامعة، لماذا لا يلغى هذا الشرط؟

•• تم تحديث القواعد التنظيمية للائحة الدراسات العليا بإضافة قواعد تنظيمية تتطلب موافقة جهة العمل، في حال كان البرنامج يقدم في الفترة الصباحية، أما البرامج المدفوعة فلا تتطلب موافقة جهة عمل بصفتها تقدم خارج أوقات الدوام الرسمي وفي العطل الأسبوعية.

• هل تمنع العمادة موظفي الجامعة من إكمال دراساتهم العليا؟

•• السياسة المتبعة في قبول موظفي الجامعة هي نفس السياسة المتبعة لقبول الموظفين شاغلي الوظائف الحكومية بصفة عامة، والتي تخضع إلى لوائح الابتعاث والتدريب ولوائح الدراسات العليا، وهناك عدد من الموظفين من داخل الجامعة أتيحت لهم فرصة الالتحاق ببرامج الدراسات العليا.

• ما آلية المفاضلة على برامج الدراسات العليا؟

•• في هذا العام تم اعتماد آلية للمفاضلة بين المتقدمين على برامج الدراسات العليا بجميع درجاتها العلمية؛ في الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه، حيث تعتمد المفاضلة بين المتقدمين لمرحلة الدبلوم العالي بنسبة 50% على معدل الدرجة الجامعية، و50% على درجة القدرات العامة للجامعيين، وفي مرحلة الماجستير ستكون المفاضلة 60% على المعدل التراكمي للبكالوريوس، و40% درجة القدرات العامة للجامعيين، ومرحلة الدكتوراه تكون مفاضلتها 30% على المعدل في درجة الماجستير، و20% على درجة القدرات العامة للجامعيين، و40% على اختبار تحريري يجريه القسم، و10% على الإمكانات البحثية للمتقدم.

• هل سيتم قبول خريجي برنامج الانتساب المحققين للشروط العامة للقبول؟

•• باب التقديم متاح لجميع من يحقق شروط القبول الخاصة والعامة؛ سواء كانوا خريجي انتساب أو انتظام، وفقاً لشروط الأقسام العلمية.