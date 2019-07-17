شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان أهالي المنطقة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي في تبوك على هامش اللقاء الأسبوعي.

وتطرق أمير المنطقة في حديثه للمواطنين إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده.