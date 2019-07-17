أمير القصيم: القيادة تحتفي بالمؤرخين وتعزز قدراتهم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة) okaz-أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز اهتمام القيادة الرشيدة بشباب الوطن وباحثيه وتشجيعهم وتنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم منذ عهد المؤسس، رحمه الله، وسعيها المستمر في النهوض بهذا الوطن المعطاء بسواعد أبنائه، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين يحب علم التاريخ، ومن المهتمين والباحثين فيه، ويحتفي بالمؤرخين، مشيداً بمسمى جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وتشرفها بأنها تحمل اسمه حفظه الله.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس الدكتور عبدالرحمن السلامة، بمناسبة فوزه وتحقيقه المركز الأول في جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثانية.
واعتبر الدكتور السلامة اللقاء دافعاً ومحفزاً له لبذل المزيد من البحوث والدراسات التي تخدم تاريخ المملكة والجزيرة العربية.
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