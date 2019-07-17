الترخيص لمستشفى الملك فهد بجازان باستخدام الطب النووي

حصل مستشفى الملك فهد المركزي بجازان ممثلاً بقسم الأشعة، على ترخيص استخدام الطب النووي، وذلك من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. ويعد حصول المستشفى على هذه الرخصة إنجازًا كبيرا؛ حيث يأتي بناءً على تطبيق قسم الأشعة لوسائل السلامة والحماية الإشعاعية والأجهزة الحديثة المستخدمة، التي تضمن سلامة المرضى من المصادر المشعة المستخدمة طبياً وعلاجياً.

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