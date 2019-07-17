طباعة تصريح الحج 1440 | سجل الآن في بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل عبر موقع وزارة الحج والعمرة...

طباعة تصريح الحج 1440، وذلك عبر موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من مواطني المملكة العربية العربية السعودية، حيث تهدف وزارة الحج والعمرة من ذلك توفير سبل الراحة وتيسير الإجراءات على المواطنين والمقيمين الراغبين فى أداء مناسك الحج لعام 1440هـ، فيما طرحت الوزارة ايضًا وسائل تسهيلية على حجاج الخارج، وتخصص الوزارة موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بهدف تنظيم عملية أداء مناسك الحج حتى يتم بشكل راقي دون أي مشكلات، والتسهيل على المواطنين، خاصة في ظل جهود الدولة التي تبذلها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، خلال هذا العام لإتمام فريضة الحج التي تفصلنا عنها أيام قليلة.

طباعة تصريح الحج من خلال بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

وألزمت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية راغبي أداء فريضة الحج، بضرورة التسجيل من خلال رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، حيث بدأت الوزارة في تلقي رغبات طلبات التسجيل عبر المسار الإلكتروني منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة، مؤكدة أن عملية التسجيل مستمرة عبر الرابط لمدة شهر وذلك حتى نهاية الشهر الهجري الجاري، ويمكنكم الآن التسجيل عبر موقع “المسار الإلكتروني لحجاج الداخل“، والذي يتم من خلال التعرف عليكم باقة الضيافة التي تقدمها الشركات والمؤسسات خلال موسم الحج هذا العام بجانب عملية التسجيل في الحج.

طريقة التسجيل في الحج عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

قم بالدخول إلي موقع “ المسار الإلكتروني لحجاج الداخل “.

أضف البيانات الشخصية لك.

قم بتحديد باقة الحج التى تتناسب معك.

اطبع الفاتورة على أن ترفع البيانات لوزارة الداخلية السعودية عقب سداد الرسوم الخاصة بذلك.

إصدار التصريح الخاص بالحج، وذلك بعد التأكد مما سبق.

باقات خدمة الضيافة لحجاج الداخل

نوع الباقة السعر مقر السكن باقة ضيافة 1 بلس سعرها ما بين 7561 لـ 8161 ريال مكة المكرمة باقة ضيافة 2 بلس سعرها ما بين 7310 لـ 7910 ريال مكة المكرمة باقة ضيافة 3 بلس سعرها ما بين 6508 لـ 7108 ريال مكة المكرمة باقة ضيافة 4 بلس سعرها ما بين 5708 لـ 6308 ريال مكة المكرمة باقة ضيافة 1 أبراج سعرها 11905 ريال أبراج منى الـ 6، المملوكة لشركة منى العقارية باقة اقتصادي 1 سعرها ما بين 3447 لـ 4797 ريال خيام باقة اقتصادي 2 سعرها 3465 ريال خيام

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هـ