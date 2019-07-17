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رؤية السعودية 2030 وأهدافها

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قامت المملكة العربية بانشاء برنامج رؤية 2030 برعاية الأمير بن عبدالعزيز آل سعود و جاء ذلك تحت مراقبة رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية والهدف من رؤية 2030 هو انشاء 80 مشروعاً ضخماً بتكلفة تصل الي 3.7 مليار سعودى للمشروع الواحد و سيتم تنفيذ ذلك بمشاركة  القطاعى الحكومى و الخاص و هناك العديد من البرامج التي إعتمادتها المملكة لتحقيق رؤية 2030 .

برامج رؤية السعودية

  • برنامج التحول الوطنى .
  • برنامج تحقيق التوازن المالى.
  • برنامج ريادة الشركات الوطنية.
  •  برنامج الإسكان السعودى.
  • برنامج الشراكات الاستراتيجية.
  • صندوق الاستثمارات العامة السعودية.
  • برنامج تطوير القطاع المالى .

أهداف رؤية السعودية

تنقسم أهداف رؤية السعودية  إلى قسمين و سيتم تحقيق جزءاً من هذه الأهداف في 2020 و الجزء الاخر سيتم الانتهاء منه بحلول عام 2030.

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 الاهداف التى تسعى المملكة الي الانتهاء منها فى 2020 هى :

  • تنفيذ أكثر من 450 نادى تعمل على تقديم خدمات مختلفة.
  • رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 50% إلى 70%.
  • تدريب العديد من الموظفين الحكوميين و التي يبلغ عددهم حوالي  500 ألف موظف ليتمكنوا من إدارة الموارد البشرية.

الاهداف التي تسعى المملكة الي الانتهاء منها فى2030 هى :

  • زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة إلى 35%
  • زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى واحد تريليون ريال سعودى سنويًا .
  • الوصل إلى المركز 20 فى فاعلية الحكومة.
  • زيادة نسبة الذين يمارسون مرة أسبوعيًا إلى 40%.
  • زيادة نسبة الانتاج المحلى في قطاع النفط والغاز إلى 75%.
  • الرقي بمؤشر رأس المال الاجتماعى إلى المرتبة 10 .
  • زيادة عدد المواقع الأثرية التي يتم تسجيلها فى منظمة اليونسكو إلى الضعف.
  •  زيادة نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل إلى 30%.
  •  جعل 3 مدن سعودية من بين أفضل 100 مدينة فى العالم.
  • خفض معدل البطالة إلى 7% .
  • زيادة إنفاق الأسر على البرامج الترفيهيةالي6% .
  • السعي لاستقبال 30 مليون معتمر.
  • رفع متوسط العمر إلى 80 سنة.
  • رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65%.
  • زيادة نسبة مدخرات الأسر من دخلها إلى 10%.
  • الوصول بالمملكة إلى المرتبة 25 في الخدمات اللوجستية.
  • زيادة مساهمة القطاع غير الربحى إلى 5% .
  • زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 5.7%.
  • زيادة عدد المتطوعين فى القطاع غير الربحي إلى مليون متطوع.
  • الوصول بمؤشر التنافس العالمي إلى المركز العاشر .
  • الوصول بمؤشر الحكومة الإلكترونية إلى المركز الخامس .
  • زيادة الاستثمارات العامة إلى 7 تريليون ريال سعودى.
  • الوصول بالاقتصاد إلى المرتبة 15.

كل هذه الأهداف الغرض منها الارتفاع بشأن المملكة و جعلها فى اوائل الدول المتقدمة وكذلك رفع الواعي لدي المواطنين و توفير فرص عمل لأبنائها مع جذب الاستثمارات الى المملكة،ايضاً توفير وسائل الترفيه والراحه للمواطنين .

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