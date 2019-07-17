رؤية السعودية 2030 وأهدافها

قامت المملكة العربية السعودية بانشاء برنامج رؤية 2030 برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و جاء ذلك تحت مراقبة رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية والهدف من رؤية 2030 هو انشاء 80 مشروعاً ضخماً بتكلفة تصل الي 3.7 مليار سعودى للمشروع الواحد و سيتم تنفيذ ذلك بمشاركة القطاعى الحكومى و الخاص و هناك العديد من البرامج التي إعتمادتها المملكة لتحقيق رؤية 2030 .

برامج رؤية السعودية

برنامج التحول الوطنى .

برنامج تحقيق التوازن المالى.

برنامج ريادة الشركات الوطنية.

برنامج الإسكان السعودى.

برنامج الشراكات الاستراتيجية.

صندوق الاستثمارات العامة السعودية.

برنامج تطوير القطاع المالى .

أهداف رؤية السعودية

تنقسم أهداف رؤية السعودية إلى قسمين و سيتم تحقيق جزءاً من هذه الأهداف في 2020 و الجزء الاخر سيتم الانتهاء منه بحلول عام 2030.

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الاهداف التى تسعى المملكة الي الانتهاء منها فى 2020 هى :

تنفيذ أكثر من 450 نادى تعمل على تقديم خدمات مختلفة.

رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 50% إلى 70%.

تدريب العديد من الموظفين الحكوميين و التي يبلغ عددهم حوالي 500 ألف موظف ليتمكنوا من إدارة الموارد البشرية.

الاهداف التي تسعى المملكة الي الانتهاء منها فى2030 هى :

زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة إلى 35%

زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى واحد تريليون ريال سعودى سنويًا .

الوصل إلى المركز 20 فى فاعلية الحكومة.

زيادة نسبة الذين يمارسون الرياضة مرة أسبوعيًا إلى 40%.

زيادة نسبة الانتاج المحلى في قطاع النفط والغاز إلى 75%.

الرقي بمؤشر رأس المال الاجتماعى إلى المرتبة 10 .

زيادة عدد المواقع الأثرية التي يتم تسجيلها فى منظمة اليونسكو إلى الضعف.

زيادة نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل إلى 30%.

جعل 3 مدن سعودية من بين أفضل 100 مدينة فى العالم.

خفض معدل البطالة إلى 7% .

زيادة إنفاق الأسر على البرامج الترفيهيةالي6% .

السعي لاستقبال 30 مليون معتمر.

رفع متوسط العمر إلى 80 سنة.

رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65%.

زيادة نسبة مدخرات الأسر من دخلها إلى 10%.

الوصول بالمملكة إلى المرتبة 25 في الخدمات اللوجستية.

زيادة مساهمة القطاع غير الربحى إلى 5% .

زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 5.7%.

زيادة عدد المتطوعين فى القطاع غير الربحي إلى مليون متطوع.

الوصول بمؤشر التنافس العالمي إلى المركز العاشر .

الوصول بمؤشر الحكومة الإلكترونية إلى المركز الخامس .

زيادة الاستثمارات العامة إلى 7 تريليون ريال سعودى.

الوصول بالاقتصاد إلى المرتبة 15.

كل هذه الأهداف الغرض منها الارتفاع بشأن المملكة و جعلها فى اوائل الدول المتقدمة وكذلك رفع الواعي لدي المواطنين و توفير فرص عمل لأبنائها مع جذب الاستثمارات الى المملكة،ايضاً توفير وسائل الترفيه والراحه للمواطنين .