بالصور.. مدني العاصمة المقدسة ينقذ 5 أشخاص من حريق حي الشوقية

أنقذت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، خمسة أشخاص من حريق في منزل بحي الشوقية؛ حيث جرى إخلاؤهم من الموقع.
وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الرائد نايف الشريف إن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقًا مع الجهات المعنية؛ حيث ورد بلاغ بشأن الحريق الذي اندلع في منزل مكون من دورين وتبين اشتعال النار في المطبخ، وذلك بمنطقة وعرة وتمت السيطرة على الحريق وإخماده واخلاء المنزل من سكانه الخمسة دون حدوث إصابات.
وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء استخدام مواقد الغاز والتأكد من سلامة التمديدات الخاصة به.
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