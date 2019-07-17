إنقاذ حياة معتمر يمني يُعاني نزيفًا بالبطن بسبب تليف الكبد

أنقذ فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، حياة معتمر يمني يعاني تليفًا شديدًا بالكبد كوَّن دوالي وريدية كبيرة حول المعدة والمريء، ونزيفًا شديدًا، وتقيؤ الدم بصورة غزيرة.

وبعد إحضار المريض إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، بدأ إسعافه بصورة عاجلة، وتقديم الرعاية الطبية الكافية إليه، حتى تحسنت حالته وتم استدعاء فريق أمراض الجهاز الهضمي والذي أجرى تدخلًا عاجلاً عن طريق منظار للبطن، ولكن تقدم الحالة منع وقف النزيف مما أدى إلى وضع بالونة كبيرة بالمعدة لوقف النزيف مؤقتاً.

وبعد تنويم المريض بقسم العناية المركزة، تمت استشارة قسم الأشعة التداخلية والقسطرة؛ حيث تدخل الأطباء بوضع دعامة وريدية موصلة بين الوريدين «الأجوف السفلي والبابي»، لتقليل ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي أدى إلى إيقاف النزيف في عملية استغرقت خمس ساعات توقف النزيف بعدها مباشرة، وتحسن المريض خلال أسبوع وخروج من المستشفى.