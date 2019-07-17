سياسي / وزير الخارجية البحريني يلتقي السيناتور روبرت مينينديز والنائب براد شيرمان في واشنطن



واشنطن 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

التقى معالي وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في مدينة واشنطن اليوم، رئيس الحزب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور روبرت مينينديز، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى الولايات المتحدة الأمريكية‪.

وأعرب وزير الخارجية البحريني عن اعتزاز بلاده بمسار العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تستند لأسس صلبة وتاريخ طويل من العمل المشترك، مشيدًا معاليه بما وصلت إليه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من تقدم وازدهار في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتجارية.

وأشاد السيناتور روبرت مينينديز بعلاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بتنوع وتميز مجالات التعاون المشترك وخاصة على الصعيد العسكري والأمني وبوجود الأسطول الخامس الأمريكي بمملكة البحرين، معبرًا عن تقديره لاستضافة مملكة البحرين لورشة السلام من اجل الازدهار في إطار الدور المقدر الذي تقوم به مملكة البحرين لدعم السلام والتنمية لدول وشعوب المنطقة كلها.

كما التقى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مع رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية المعنية بآسيا والمحيط الهادئ وعدم الانتشار في مجلس النواب الأمريكي النائب براد شيرمان ، حيث استعرض معاليه علاقات الصداقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل الدفع بها على كافة الأصعدة. وأثنى النائب براد شيرمان على جهود مملكة البحرين في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة وبالتعاون المشترك في المجالات الأمنية والعسكرية.

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