السعودية اليوم / غرفة القصيم تنفذ ورشة عمل التأشيرات المؤقتة للقطاع الزراعي والتمور



بريدة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

أقامت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ممثلة بلجنة الزراعة والتمور وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورشة عمل تعريفية عن (التأشيرات المؤقتة) اليوم الثلاثاء ، بمقر الغرفة الرئيس ببريدة.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والتمور صالح القصير أن اللجنة تسعى وبكل جهد لإيجاد حلول مناسبة للمزارعين وذوي الاهتمام وإيضاحها أمام المسؤولين للوصول إلى حلول تصب في مصلحة الجميع.

وبين مدير عام التأشيرات الموسمية والمؤقتة في وزارة العمل راشد العتيبي أن نظام التأشيرات المؤقتة في مراحله الأخيرة وقابل للتطوير والإضافة ، لافتاً النظر أن مدة الإقامة 6 شهور و المستفيدين من التأشيرات الجهات الحكومية والمصانع والأنشطة الزراعية وجميع أصحاب العلاقة في العمل الموسمي.

وأكد العتيبي أن تنويع جنسيات العمالة في التأشيرات صادر بمرسوم مجلس الوزراء بوجوب تنويع الجنسيات في حال زيادة التأشيرات عن 10 للمنشأة الزراعية سواءً كانت خاصة أو تجارية.

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