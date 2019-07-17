حج / مدينة حجاج أبو عجرم تستقبل طلائع الحجاج العراقيين والبالغ عددهم 1880 حاج



ابو عجرم 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

استقبلت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم في منطقة الجوف مساء اليوم أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر البر من الدول المجاورة ، حيث وصل 1880 حاج من جمهورية العراق الشقيق يمثلون باكورة طلائع حجاج البر والذين عبروا الحدود

وكان في استقبالهم محافظ دومة الجندل ناصر بن سعود السهلي ورئيس مركز أبو عجرم بدر بن طراد الشمري و رئيس بلدية أبو عجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن.

وقدمت فرق الكشافة الورود على الحجاج والخدمات اللازمة ومساعدتهم مع تقديم الضيافة والرعاية الصحية اللازمة وتوزيع المصاحف و الكتيبات الإرشادية وتوجيههم إلى أماكن المبيت بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية الخدمية في مقدمتها إمارة منطقة الجوف والجهات الأمنية و بلدية أبو عجرم وكشافة تعليم الجوف و صحة الجوف والجهات الخدمية التطوعية الأخرى .

ويحظى ضيوف بيت الله الحرام باهتمام بالغ من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الحج بالمنطقة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ، الذين يحرصون على خدمة الحجاج وتقديم جميع مايلزم حتى يكملوا طريقهم إلى مكة وأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - ، حيث يؤكدان على خدمة ضيوف بيت الله الحرام وتقديم الخدمات اللازمة لهم منذ لحظة وصولهم وحتى

عودتهم إلى أوطانهم سالمين بعد أن يمن الله عليهم بتأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

// انتهى //

02:16ت م

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ابو عجرم 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واساستقبلت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم في منطقة الجوف مساء اليوم أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر البر من الدول المجاورة ، حيث وصل 1880 حاج من جمهورية العراق الشقيق يمثلون باكورة طلائع حجاج البر والذين عبروا الحدود السعودية عبر منفذ جديدة عرعر ، تحت منظومة متكاملة من الخدمات الصحية و الإنسانية بدعم وإشراف من وزارة الحج والعمرة .وكان في استقبالهم محافظ دومة الجندل ناصر بن سعود السهلي ورئيس مركز أبو عجرم بدر بن طراد الشمري و رئيس بلدية أبو عجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن.وقدمت فرق الكشافة الورود على الحجاج والخدمات اللازمة ومساعدتهم مع تقديم الضيافة والرعاية الصحية اللازمة وتوزيع المصاحف و الكتيبات الإرشادية وتوجيههم إلى أماكن المبيت بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية الخدمية في مقدمتها إمارة منطقة الجوف والجهات الأمنية و بلدية أبو عجرم وكشافة تعليم الجوف و صحة الجوف والجهات الخدمية التطوعية الأخرى .ويحظى ضيوف بيت الله الحرام باهتمام بالغ من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الحج بالمنطقة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ، الذين يحرصون على خدمة الحجاج وتقديم جميع مايلزم حتى يكملوا طريقهم إلى مكة وأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - ، حيث يؤكدان على خدمة ضيوف بيت الله الحرام وتقديم الخدمات اللازمة لهم منذ لحظة وصولهم وحتىعودتهم إلى أوطانهم سالمين بعد أن يمن الله عليهم بتأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.// انتهى //02:16ت م0270

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