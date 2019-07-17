استعلام قرض كنف من بنك التسليف

بنك التسليف والادخار هو واحد من أفضل البنوك المملكة العربية السعودية ، فقد لعب دوراً مهماً فى مساعدة الشباب والمبدعين من ابناء المملكة فى تحقيق اهدافهم عن طريق مساعدتهم وتقديم الدعم المادي لهم والتي يتوفر فى مجموعة مختلفة من القروض منها قرض الترميم و قرض المشاريع الصغيرة وأيضاً قرض الزواج، و يوفر بنك التسليف كل هذه القروض من اجل مساعدة ابناء المملكة و دعمهم في تطوير المجتمع وتوفير فرص عمل للشاب و أخيراً قرض كنف و يعتبر أحد القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية من أجل مساعدة المطلقات والارامل.

امتيازات قرض كنف

لا يلزم برنامج اعالة الاسرة .

لا يشترط توفير صك إعالة عند التقديم على القروض، من بنك التسليف قرض كنف الجديد.

القرض التمويلى يصل إلى 30000 الف ريال سعودى.

شروط قرض كنف من بنك التسليف

الدخل الشهري لا يزيد عن 10000 ريال.

تقديم صورة الهوية .

رقم حساب الأبيان المسجل لدى النظام و يكون مسجل بالاوراق الرسمية للبنك و موثقا بختم البنك.

تقديم نموذج تسليم البريد عليه اسم و توقيع العميل و اسم و توقيع و ختم موظف البريد السعودى.

تقديم صورة اصل من اخر 3 رواتب سابقة من تاريخ اعتماد نموذج ( 104) و تصريح البينات للعملاء من وزارة الداخلية و يجب أن يكون سارياً.

شروط بنك التسليف و الادخار

يلزم أن يكون مقدم الطلب عمره لا يقل عن الـ25 و لا يكون أكثر من 55 عاماً.

يلزم أن يكون مقدم الطلب سعودى الأصل.

يلزم ألا تزيد تكلفة المشروع المقدم عن 8,000,000 ريال سعودى.

يلزم على مقدم الطلب تقديم مشروع جديد.

يلزم ألا يمتلك مقدم الطلب اي مشروع للتمويل.

يلزم أن يكون الحد الأدنى من الدخل للمتقدم أكثر من 2,000 ريال سعودى.

يلزم على مقدم الطلب ملئ استمارات برنامج بنك الائتماني و استكمال عملية التقديم.

و قد جاء ذلك كخطوة من المملكة شعوراً منها تجاه بناتها ممن يعيشون حياة صعبة ويمكن الحصول عليها طبقا للشروط التي وضعها البنك وقيمة القرض 30000 ريال سعودى ويتم الحصول على القرض دون فوائد و تعبتر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في المملكة في اطار اهتمام الدولة بالمرأة و التي تعمل المملكة علي منحها ميزات توفر لها حياة كريمة .