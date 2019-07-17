شكرا لقرائتكم خبر عن قزاز: خطة لتفويج حجاج مؤسسات الطوافة لإتمام طواف القدوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

نظمت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا اللقاء السنوي مع مدير مشروع التطويف المركزي بالهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف الدكتور عثمان بن بكر قزاز في قاعة السيد جعفر جمل الليل بالمؤسسة.

وأكد مدير مشروع التطويف المركزي بالهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف الدكتور عثمان بن بكر قزاز أن حكومة المملكة العربية السعودية عملت منذ أن شرفها الله تعالى بخدمة الحرمين الشريفين، على أن تجند أجهزة الدولة بكافة طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن، وتيسير قضاء المناسك لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن برنامج التطويف المركزي يأتي من حرص الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف على تقديم هذه الخدمة على أعلى المستويات من الجودة التي تؤدي إلى تحقيق مقاصد الحج والعمرة والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وفق رؤية المملكة 2030 من خلال إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء الحج والعمرة والزيارة وتيسير وصولهم للحرمين.

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وبين أن المؤسسة وضعت الخطط والآليات اللازمة للعمل متضمنة توفير الكوادر البشرية المدربة، إضافة إلى الإمكانات الفنية والتقنية، ووضع خطة تفويج حجاج مؤسسات الطوافة لإتمام طواف القدوم بسهولة ويسر وذلك سعياً منها لتسهيل كافة السبل لراحة وسلامة الحجاج أثناء تأديتهم لهذا النسك.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تنفيذ خطة أعمال تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع مكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسات الأهلية لمطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، والدول العربية، وأفريقيا غير العربية، وتركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، وإرشاد وتوجيه حجاج المؤسسات إلى الطريقة الشرعية الصحيحة لأداء شعيرة طواف القدوم، وتفويج حجاج كافة المؤسسات المشاركة في البرنامج للمسجد الحرام وفقا لآلية منظمة تضمن سلامتهم وأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف: «الخطة مبنية على إنشاء خمس أركز بشرية موزعة على أبواب المسجد الحرام بعد التنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام وهي أبواب الملك عبد العزيز، والملك فهد، والملك عبدالله، والسلام، والعمرة، وقيام مكاتب الخدمة الميدانية بالتواصل مع إدارة البرنامج بوقت كافي لطلب الاستفادة من خدمة برنامج التطويف المركزي وفق أرقام تواصل تم تزويد مكاتب الخدمة الميدانية بها، بالإضافة إلى تحديد مواعيد منع التفويج للمسجد الحرام حسب تعليمات الجهات الأمنية ومنها عدم إرسال الحجاج إلى الحرم المكي لأداء الطواف قبل وبعد الصلاة بساعة، وتوعية الحجاج وإرشادهم قبل البدء في إرسالهم للمسجد الحرام».

يشار إلى أن المشروع عقد أربعة لقاءات تعريفية بالبرنامج مع رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية بمؤسسات الطوافة، وشرح طريقة الاستفادة من برنامج التطويف المركزي بالهيئة، وتوعية الحجاج والتأكيد على أهمية الاستفادة من البرنامج والالتزام بمواعيده، كما سيعمل على تزويد رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية بإحصائيات يومية عن عدد الحجاج الذين تم تطويفهم في كل مرحلة وآلية التواصل مع إدارة البرنامج لطلب الاستفادة من الخدمة.

حضر اللقاء مستشار المؤسسة المطوف أسامة زواوي وحاتم عسيري والمشرف على التطويف المركزي بالمؤسسة ورؤساء مكاتب الخدمة الميدانية.