شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 11 منشأة إيواء سكني في الطائف.. والترخيص لـ26 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

في وقت أعلنت هيئة السياحة والتراث تصحيح وإعادة تصنيف الفنادق في الطائف، وبدأت تنزيل فندق 5 نجوم إلى نجمتين، كشف أمس (الثلاثاء) إغلاق 11 منشأة سكنية في المحافظة كانت تعمل دون تراخيص نظامية من الجهات المعنية، وتشكل خطورة عالية على سلامة ساكنيها لافتقادها اشتراطات التشغيل ومعاييره، وإمكان استغلالها في أنشطة وممارسات مشبوهة قد تخل بالأمن والسلامة -لا قدر الله-.

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وأشارت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى أن هذا القرار جاء تأكيداً من الهيئة على الاهتمام بجودة الأنشطة والخدمات المقدمة، وتوفير وسائل الأمن والسلامة، ومراعاة تحقيق الجودة المطلوبة من قبل الراغبين في مزاولة النشاط السياحي، بعد حصولهم على التراخيص اللازمة لذلك، حيث أعطيت هذه المنشآت المخالفة المهلة الكافية، لكنها لم تقم بتصحيح وضعها النظامي، كما أن العديد من هذه المنشآت لم تستطع الوفاء بالالتزامات المطلوبة للترخيص لعدم أهليتها لإسكان السياح؛ إما لمتطلبات إنشائية، أو خاصة بالأمن والسلامة، أو بالصحة العامة.

من جهة ثانية، رخصت الهيئة لـ26 مرفقاً جديداً للإسكان السياحي في محافظة الطائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تم الترخيص لفندق 4 نجوم، ومنشأة شقق فندقية 4 نجوم أيضاً، و24 وحدة سكنية مفروشة، لتصبح الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمنشآت الإسكان السياحي في الطائف 446 منشأة تضم 15.596 غرفة.

وأكدت الهيئة أن الجولات التفتيشية مستمرة على قطاع الإسكان السياحي في محافظة الطائف؛ للتأكد من تقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية تليق بالمحافظة ومكانتها السياحية، ولتحقيقها رضا المستفيدين منها في عاصمة المصايف العربية.