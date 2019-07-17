شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يبحث مع نائب وزير «الإسلامية» المشاريع والخطط المستقبلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

التقى الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أمس (الثلاثاء)، نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، يرافقه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ محمد بن عمر السائح.

وفي بداية اللقاء، نوه الأمير فيصل بن نواف بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخدمة بيوت الله والقيام عليها، التي تترجمها الجهود والخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة، وجهودها في كل ما يتعلق بخدمة بيوت الله من أعمال الإنشاء والترميم والصيانة، وما يقام بها من برامج دعوية وإرشادية بما يسهم في تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ممثلاً بفرع الوزارة بالمنطقة.

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واستعرض أمير الجوف مع نائب الوزير سير العمل في فرع الوزارة بمنطقة الجوف والإدارات التابعة له بمختلف محافظات ومراكز المنطقة لتحقيق مزيد من التطور في كافة الأعمال التي يقوم بها الفرع إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم المشاريع الجاري تنفيذها من قبل الوزارة بالمنطقة، والخطط المستقبلية لها. وأكد نائب الوزير اهتمام الوزارة بكل ما يتعلق في خدمة بيوت الله تعالى، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، والعمل على تلبية جميع حاجاتها، مبرزاً ما يحظى به الفرع من متابعة من أمير المنطقة ونائبه، ودعمهما ومؤازرتهما لجهود الوزارة في المنطقة، والمكاتب التعاونية، ومراكز الدعوة والإرشاد، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الوزارة وفروعها بكافة مناطق المملكة من ولاة الأمر الذين لا يألون جهداً في خدمة الإسلام، ودعم العمل الإسلامي في كافة مجالاته داخل المملكة وخارجها.

وفي نهاية اللقاء تسلّم أمير المنطقة هدية عبارة عن نسخة من المصحف الشريف.