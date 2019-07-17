شكرا لقرائتكم خبر عن أداء صلاة الخسوف بالمسجد الحرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أدَّى المصلون في المسجد الحرام مساء (الثلاثاء) صلاة خسوف القمر اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في أجواء إيمانية تبتهل فيها القلوب خاشعة متضرعة لبارئها وتتوسل إليه وترجو مغفرته وعفوه ورضاه.

وشهدت جنبات المسجد الحرام وساحاته وتوسعاته الجديدة إقبال المصلين وسط تكامل جميع الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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وأمّ المصلين الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وعقب انتهاء الصلاة ألقى خطبة حثّ فيها المصلين من حجاج وزوار وعمّار بتقوى الله والرجوع إليه والإنابة له، محذراً من الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ لأنها من مجلبات سخط الله وغضبه، والتوبة من المعاصي قبل فوات الأوان.

وشددّ على التمسك بمقاصد الشريعة الإسلامية وزجر النفس ومجاهدتها وتعويدها على الطاعة.

ودعا في ختام خطبته الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها لكل ما يقدمونه لبيت الله الحرام من توسعات وتسخير كافة الإمكانات لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.