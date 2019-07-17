شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في عمّان يبحث التعاون الصحي مع الأردن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) ، عبدالعزيز المشيطي (القريات)
بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، مع وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة ولاسيما الصحية منها.
واتفق الطرفان خلال اللقاء، على تفعيل اتفاقية التعاون الصحي القائمة بين البلدين وتطويرها إلى آفاق أرحب واوسع واشمل، وتفعيل برنامج الطبيب الأردني الزائر إلى المملكة.
وقال السفير إن الأردن يتميز باهتمامه البالغ للتعاون الصحي مع المملكة، مشيرا إلى اتفاقية التعاون الصحي المبرمة بين البلدين الشقيقين.
وأكد أن الأردن يولي القطاع الصحي الاهتمام والعناية، ويعمل على تعزيز مقومات نجاحه من خلال الكوادر الطبية العالية والمدربة، كما أنه يحظى بسمعة طبية مرموقة بين المواطنين السعوديين.
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