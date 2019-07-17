شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الحجاج بأبو عجرم تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أنهت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف استعداداتها لاستقبال طلائع حجاج بيت الله الحرام للعام الحالي 1440، القادمين عبر المنافذ البرية من الدول الشقيقة المجاورة، لتوفير أكبر قدرٍ من وسائل الراحة باستخدام أحدث التقنيات لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة منذ لحظة دخولهم للأراضي السعودية وحتى مغادرتهم سالمين غانمين بإذن الله، وكان ذلك بمشاركة عددٍ من الأجهزة الحكومية الخدمية والتعليمية والأمنية في منطقة الجوف.

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وزار أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان مدينة الحجاج للوقوف على الخدمات المقدمة، وكان في استقباله رئيس بلدية أبو عجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن، يرافقه رئيس مركز أبو عجرم بدر الشمري مطلعين على الخدمات البلدية.

وتبعد مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم عن محافظة دومة الجندل 50 كيلومتراً بطرق مزدوجة مكتملة الخدمات، حيث تم الانتهاء من تركيب مخيمات المبيت وفرشها وتكييفها وتجهيز 3 مخيمات كبيرة.

كما تم تجهيز مخيمات للإدارات الخدمية المشاركة، وتجهيز طرق معبدة، وغرس الأشجار لترطيب الأجواء، وتركيب أعمدة الإنارة، وتركيب كشافات وفوانيس، وتنفيذ شبكة رذاذ للماء بمساحة 10 آلاف متر مربع، وتركيب مكيفات في المخيمات، إضافة إلى وضع اللوحات الترحيبة والأعلام السعودية، كما تم تمديد شبكة المياه بمدينة الحجاج بأبو عجرم، وإضافة مولدات وعدادات كهربائية.