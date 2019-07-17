رابط قياس تسجيل اختبارات المحوسبة عبر رابط المركز القومي للقياس والتقويم qiyas.sa

ننقل لكم أخبار المملكة السعودية،حيث نتابع تسجيل الاختبارات المحوسبة عبر رابط المركز الوطني للقياس والتقويم، الخاص بالتحاق الطلاب والطالبات بالجامعات والمعاهد السعودية، كما نقدم لكم شرحا تفصيليا عن اختبار المحوسبة، والفئات المستفيدة منه والفرق بينه وبين الاختبار الورقي، تسجيل اختبارات المحوسبة.

وتعد الاختبارات المحوسبة واحدة من الاختبارات التي يقدمها مركز قياس للاختبارات، حيث تتم الإختبارات إلكترونيا على الحاسب الآلي مباشرة، ويكون التسجيل فيها على مدار العام دون التقيد بوقت، ولجميع أنحاء المملكة السعودية.

اختبار المحوسبة

يعد اختبار المحوسبة من الإختبارات التي يقدمها مركز قياس، وللدخول فيها يتم الدخول على نظام التسجيل الالكتروني، ويقدم المركز العديد من الاختبارات الهامة، منها اختبار القدرات العامة لطلاب الثانوي، القدرات العامة للجامعيين، الإختبار التحصيلي، اختبار كفايات اللغة الانجليزية، اختبار تحديد المستوى في اللغة الانجليزية، اختبار الهيئة السعودية للمقيمين والمعتمدين.

رابط قياس التسجل لاختبار المحوسبة

يمكنكم التسجيل في اختبارات المحوسبة من خلال الدخول على رابط المركز الوطني للقياس من هنا، ثم البدء في ادخال البيانات المطلوبة.

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الفرق بين الاختبار الورقي والمحوسب

اجراءات الدخول للاختبار المحوسب

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