رابط جدارة 1440 الخدمة المدنية- التقديم لوظائف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عبر بوابة...

نتابع معكم أخبار المملكة السعودية، حيث نتابع اعلان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعديد من الوظائف الشاغرة لديها، في العديد من التخصصات المطلوبة وفق مجموعة من المؤهلات المناسبة، على أن يتم التقديم في تلك الوظائف من خلال بوابة الخدمة المدنية جدارة، جدارة 1440.

وحرصا من المملكة على تحقيق الكفايات الذاتية من العمالة، فنجدها تقوم من وقت للثاني بالاعلان عن مجموعة من الوظائف طبقا للمؤهلات الموجودة لديها والتي تخدم سوق العمل السعودي.

وظائف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنبة والصناعة السعودية بالإعلان عن توافر 104 وظيفة للرجال والنساء للعمل بفروع الوزارة في الخفجي والظهران والرياض، للعمل على سلم رواتب الموظفين في المجموعة الإدارية، على أن يتم التقديم والتسجيل عبر رابط وزارة الخدمة المدنية جدارة.

رابط جدارة 1440 الخدمة المدنية

يمكن لكل من الرجال والسيدات الراغبين في التقديم لوظائف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، الدخول على الرابط الخاص بوزارة الخدمة المدنية جدارة من هنا ، على أن يبدأ التسجيل في تمام الساعة الثانية عشر صباحا يوم 11/ 11/ 1440 حتى يوم الخميس 15 ذو القعدة 1440 في تمام الساعة 11:59 مساء، وملآ استمارة التقديم بالبيانات المطلوبة للتسجيل.

المؤهلات المطلوبة لوظائف وزارة الطاقة

خريجي الثانوية العامة.

خريجي المعاهد المتخصصة المتوسطة.

الحاصلين على درجة البكالريوس.

الحاصلين على الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية البكالريوس.

الحاصلين على درجة الماجستير.

الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لوظائف وزارة الطاقة