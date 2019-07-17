“موسم جدة” يعلن وقف جميع فعالياته وأنشطته بشكل مفاجئ.. ويكشف السبب

أعلن “موسم جدة”، اليوم الثلاثاء، وقف جميع أنشطته وفعالياته بسبب الخسوف الجزئي للقمر في المملكة. وقال “موسم جدة” في بيانٍ له: “تم إيقاف الفعاليات والأنشطة لهذه الليلة وتأجيلها ليوم الغد، ونسأل الله لنا ولكم الرحمة والمغفرة”.

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