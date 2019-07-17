متحدث البنوك: إصدار تراخيص لشركات الفوركس قريبًا

تتجه هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد (ساما) إلى فتح باب منح تراخيص للشركات المالية للتعامل بالتداول بعقود العملات (الفوركس) في المملكة، بعد استيفاء الشروط المنظمة لذلك، لتكون رسمية بعيدًا عن الشركات الوهمية التي تنتشر عبر الإنترنت. وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، وفقًا لـ “عاجل” أن الجهات المعنية بالمملكة من هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد تتطلع إلى منح المزيد من الشركات أو مؤسسات مالية بالتداول في الفوركس، وهذا الأمر وارد، والذي سوف يوجِد باب التنافس الشريف لصالح المتعاملين بهذه العقود.

وأضاف حافظ، أن السماح لهذه المنشآت بالتعامل بالفوركس سوف يقضي في الوقت القريب ولا محالة، على لجوء المتعاملين بالمملكة إلى الشركات غير المرخصة سواء داخل المملكة بالخفاء أو خارجها. وأكد أن الترخيص سوف يكون بشكل رسمي للشركات، وسوف يوفر الحماية للمتعاملين وأموالهم من السرقة أو النهب، مشيرًا بالوقت نفسه إلى أن خطوة منح شركة الرياض المالية خدمة التداول في عقود العملات (الفوركس) عبر منصة فوركس الرياض وبخيارات متعددة من العملات المتاحة خطوة مهمة ومثمنة. وأشار حافظ إلى أن وجود تلك الشركات والمؤسسات مستقبلًا في المملكة سوف يعزز كل التعاملات، والوعي الضروري للمتعاملين، ودورها في تدريبهم للتعامل بالفوركس.