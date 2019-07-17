بالصور.. أمين جازان يبحث سرعة إنجاز مشاريع البلدية

افتتح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، ورشة عمل بعنوان «من أجل مشاريع بلدية ذات إنجاز أسرع وجودة أعلى» بمركز الأمير سلطان الحضاري، بتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وحضور فريق عمل من الوزارة .

بدأت الورشة بكلمة لأمين المنطقة رحب فيها بفريق عمل الوزارة ووكلاء الأمين ومدراء العموم بالأمانة ورؤساء بلديات المنطقة والمختصين بالمشاريع والشؤون المالية في الأمانة والبلديات، ثم تناول الوضع الحالي لمشاريع أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها والتحسن الكبير في مسارها بعد صدور قرار بتشكيل فريق التدخل السريع بالأمانة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية.

وأكد بن سعيدان، أن العمل الجاري بالمشاريع انعكست نتائج عمله على أرض الواقع سواء بسرعة الإنجاز أو ارتفاع نسبة الصرف، كما أشار إلى توجيه الوزير المستمر للارتقاء بجودة المشاريع و ضرورة الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية، وتحقيق الهدف المنشود من جودة المشاريع والخدمات البلدية المقدمة.

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وتلا ذلك عرض مرئي لنتائج عمل فريق التدخل السريع الذي تم تشكيله في الأمانة بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٢ هـ والتحول الإيجابي في مسارات المشاريع وارتفاع عدد المشاريع المنتظمة وانخفاض عدد المشاريع المتعثرة بالأمانة وبلديات المنطقة، نتيجة لتنفيذ خطة عمل فريق التدخل السريع بالأمانة لمعالجة وتصحيح مسارات المشاريع التي تحت التنفيذ.

كما تم عرض خطة الفريق في سرعة طرح وترسية المشاريع؛ حيث تم توقيع عقود كافة المبادرات المعتمدة للأمانة وبلديات المنطقة، حيث يعمل الفريق حالياً على سرعة ترسية الوفورات البسيطة المتبقية من تكاليف المبادرات، كما تم عرض نسبة الصرف والتي تجاوزت فيها الأمانة النسبة المستهدفة بنهاية الربع الثاني من ميزانية هذا العام، ثم عرضت المعوقات التي تتطلب الدعم والإيضاح من فريق العمل الزائر من الوزارة.

واختتمت الورشة بعدد من التوصيات بشأن تحقيق الطموحات وأهداف التنمية ورسم صورة أجمل لمستقبل منطقة جازان التي تصبوا إليها القيادة الرشيدة والتي ينشدها الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي .