استعرضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ست مزايا للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن هذا القرار يساعد المنشآت في القطاع الخاص على النمو والتوسع ويستحدث مزيدًا من الفرص الوظيفية، من خلال العمل الدائم والجزئي والمرن، وسيسهم في تحقيق توجهات رؤية السعودية 2030.
ونوهت الوزارة بأن الآثار الإيجابية المتوقعة لقرار السماح بمد العمل إلى 24 ساعة، تتمثل في: توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، والمساهمة في رفع جودة الحياة في المدن وتحسين مستوى التنافسية، ونمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الانفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات أجنبية.
وتابعت الوزارة، أن القرار يؤدي إلى المساهمة في استحداث مزيد من الفرص الوظيفية، وتحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات، والمساهمة في تخفيف الازدحام في أوقات الذروة من خلال توفير فترات أطول.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.
وقال المجلس إن هذه الخطوة ستتم بمقابل مالي، يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقًا للاعتبارات التي يقدرها، كما يحدد الوزير الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة .
كانت هذه تفاصيل خبر «العمل والتنمية الاجتماعية»: 6 مزايا لقرار عمل الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.