المحلات 24 ساعة/7 أيام وتنقل مفتوح للمعتمرين وسجل وطني للفن

سمح مجلس الوزراء للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة، بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، حسبما تقتضيه المصلحة العامة، أو طبيعة تلك الأنشطة، كما وافق المجلس في اجتماعه، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، على نقل المهمات المتعلقة بإقامة وتنظيم فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية»، من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة.

آفاق التعاون

أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلسَ على نتائج استقباله السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات الأخوية وآفاق التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين، واستقباله رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية السابقين: نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، وما جرى خلاله من تأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره ضمن محيطه العربي.

رفض الادعاءات القطرية

أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن تقدير المملكة وشكرها لما عبّرت عنه الأوساط الإسلامية، من تأييد وترحيب بدعوة المملكة لحجاج بيت الله الحرام إلى التفرغ لأداء شعائر الحج بكل سكينة، والبعد عن كل ما يعكّر صفوه، وثناء على الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي تبذلها لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، سائلا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأشار المجلس في هذا السياق إلى أن المملكة بتوفيق من الله -جلّ وعلا- استقبلت هذا العام قرابة 8 ملايين مسلم أدوا مناسك العمرة، وستستقبل بمشيئة الله حوالي مليوني حاج من جميع دول العالم، وفي هذا الشأن تجدد رفض الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين في قطر، لأداء مناسك الحج والعمرة، وهو ما ينافي الحقيقة، إذ إن الجهات المختصة في المملكة قد هيّأت جميع السبل، ويسّرت لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة، بما فيها دولة قطر.

دعم وتمكين

بيّن ابن سعيد، أن مجلس الوزراء، عدّ تقدُّم المملكة إلى المرتبة الثانية في قائمة دول مجموعة العشرين لمجموع تخصيص النطاقات الترددية المحددة عالميا لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، نتيجة لما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من دعم وتمكين من القيادة الرشيدة، كما تطرق المجلس إلى مشاركة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، في حلقة نقاش بعنوان «تعزيز التحول الرقمي والشراكة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة» في نيويورك، وما عبّر عنه المتحدثون من إشادة بدور المملكة وشراكتها الفاعلة مع الأمم المتحدة في هذا المجال، إلى جانب التقدم الملحوظ الذي أحرزته في مجال تقنية المعلومات.

مستجدات الأحداث

استعرض المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وعبّر عن إدانة المملكة واستنكارها الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا بمدينة كيسمايو بالصومال، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة ولشعب الصومال الشقيق، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مجددا التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية الصومال الشقيقة، ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

اتفاقية لحماية الطيور

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (156/ 42) وتاريخ 15/ 9/ 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية طيور الماء الإفريقية أور-آسيوية المهاجرة. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خدمات النقل الجوي

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (166/ 44) وتاريخ 17/ 9/ 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين، في مجال خدمات النقل الجوي. وقد أُعدّ مرسوم ملكي بذلك.

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المنافسات والمشتريات الحكومية

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (117/ 32) وتاريخ 20/ 7/ 1440، ورقم (188/ 48) وتاريخ 21/ 10/ 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ترقيات إلى الـ14

01 أحمد بن محمد بن عبدالله العيوني إلى وظيفة (مستشار ميزانية) بوزارة الدفاع

02 سعيد بن أحمد بن علي شويل إلى وظيفة (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بأمانة المنطقة الشرقية

03 بندر بن عبدالله الجبر الرشيد إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالهيئة العامة للرياضة

04 يوسف بن إبراهيم بن صالح الزاكان إلى وظيفة (مدير عام جمرك) بالهيئة العامة للجمارك

05 محمد بن مرضي بن دخيل الله المحمادي إلى وظيفة (مدير عام جمرك) بالهيئة العامة للجمارك

استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حظر التنقل

قرر مجلس الوزراء استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، الوارد في الفقرة «أ» من المادة 3 من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) وتاريخ 18/ 10/ 1404.

جاء ذلك، بعد الاطلاع على خطة التنفيذ المحدثة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (137/ 37) وتاريخ 18/ 8/ 1440. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.