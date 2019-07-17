7 مزايا لتنقل 6.7 ملايين معتمر خارج مكة وجدة والمدينة

فيما قرر مجلس الوزراء استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، وفق تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، يحقق القرار 7 مزايا لإثراء تجربة ضيوف الرحمن وفق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال زيارة المواقع الأثرية والثقافية التي تزخر بها المملكة، كما يدعم القرار صناعة السياحة، وتوسيع حركة نحو 6.7 مليون معتمر يأتون من خارج المملكة وفق أحدث البيانات السجليَّة لوزارة الحج والعمرة.

نقلة نوعية

في نقلة نوعية في برامج العمرة والزيارة، أتاحت المملكة للمعتمرين القادمين من الخارج إمكانية السفر إلى مدن ومناطق المملكة المختلفة، خلافاً لما كان في السابق من اقتصار تنقلهم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة فقط، حيث سيتاح للمعتمرين التنقل بين مدن المملكة المختلفة خلال فترة تأشيرة العمرة التي تمتد 30 يوماً، منها 15 يوماً مخصصة لزيارة الحرمين الشريفين.

الرحلات السياحية

يحقق إتاحة تنقل المعتمرين القادمين من الخارج بين مدن ومناطق المملكة المختلفة عدة مزايا تشمل: الاستفادة من الرحلات السياحية التي تنظمها لهم شركات الرحلات السياحية في عددٍ من المدن خارج مكة والمدينة، والتعرف على البُعد الحضاري للمملكة وتاريخها ونهضتها. وقال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سابقا سعد القرشي لـ "دوت الخليج" إن القرار مكسب كبير للوطن، ومنعش للاقتصاد بشكل عام، وتمت دراسته بعناية كبيرة.

تنوع اقتصادي

يدعم التعديل الجديد تمكين الوجهات السياحية من استقبال المعتمرين وتوفير تجربة سياحية مميزة، وتمكين القطاع الخاص والمجتمع من تقديم خدمات سياحية للمعتمرين، وتحفيز الطلب على رحلات ما بعد العمرة من خلال تعريف المعتمرين ببرامج الرحلات المتوافرة وكيفية الحصول عليها وأسعارها وتحفيزهم على الاستفادة منها، إضافة إلى تحقيق تنمية سياحية متوازنة ومستدامة تحقق تنوعًا اقتصاديًا وإثراءً اجتماعيًا وتوفر أيضا فرص عمل، وتحافظ على البيئة والأصالة الثقافية.

كما يساعد التعديل رفع الحظر على تعريف الزوار والمعتمرين وقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة على أهم المواقع في المملكة، والنقلة الحضارية والقفزة الإنمائية التي شهدتها كل الأصعدة والقطاعات.

18 مليون معتمر

وفق نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام (2018) فقد بَلغَ إجمالي عدد المعـتمريـن (18.311.111) معتمراً منهم (6.765.614) معتمراً قَدِموا من خارج المملكة وفق البيانات السجليَّة لوزارة الحج والعمرة، بينما بَلغَ عددُ معتمري الداخل من السعوديين وغير السعوديين (11,545,497) معتمراً من واقع نتائج مسح العمرة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء، وقد بَلغَت نسبة المعتمرين السعوديين من معتمري الداخل (46.17%) بينما بَلغَت نسبة المعتمرين غير السعوديين من داخل المملكة (53.83%).

وكشفت نتائج مسح العمرة أن معظم معتمري الداخل من السعوديين والمقيمين يفضلون أداء العمرة خلال يوم واحد على الأكثر، وذلك بنسبة (67.5%) من إجمالي عدد العمرات التي أدوها خلال عام 2018، كما كشفت النتائج أن (59%) من إجمالي عمرات الداخل (للسعوديين والمقيمين) تتم خلال شهر رمضان.

تُنظّم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها 1404

المادة الثالثة: قبل التعديل

أ - لا يجوز للقادمين للحج وللعمرة أو زيارة المسجد النبوي أن يُقيم في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرات الممنوحة له، كما يحظر عليه العمل في جميع أنحاء المملكة أو الانتقال خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.

ب - يحظر على جميع وسائل النقل في الداخل القيام بنقل القادمين لأداء العمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي بين مدن المملكة عدا نقلهم بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتهم وفقاً لما حدده وزير الداخلية.

ج- يحظر إيواء المتخلفين في أي مكان بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، كما يحظر تشغيلهم أو التستر عليهم أو تقديمٌ أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في البلاد بصورة غير نظامية.

المادة الثالثة: بعد التعديل

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أ- استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

هو أحد برامج رؤية المملكة 2030، أطلقه الملك سلمان بن عبدالعزيز في مايو 2019، ويشارك في تنفيذه أكثر من 32 جهة حكومية ومئات الجهات من القطاع الخاص.

- أهدافه:

تيسير وصول ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين إلى الحرمين الشريفين.

تسهيل كافة مراحل رحلة ضيوف الرحمن من عقد العزم والنية في بلدانهم وحتى عودتهم سالمين.

العمل على تقديم كافة الخدمات بالجودة التي تليق بضيوف الرحمن.

إثراء تجربة ضيوف الرحمن من خلال تهيئة المواقع الأثرية والثقافية التي تزخر بها السعودية.

مزايا رفع حظر التنقل

1- التعرف على البُعد الحضاري للمملكة وتاريخها ونهضتها ودورها التاريخي في خدمة الإسلام والمسلمين.

2- تعريف الزوار والمعتمرين وقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة على النقلة الحضارية والقفزة الإنمائية التي شهدتها كل الأصعدة والقطاعات.

3- تمكين المعتمرين من الالتحاق برحلات سياحية لمناطق ومدن المملكة المختلفة.

4- تمكين القطاع الخاص والمجتمع من تقديم خدمات سياحية للمعتمرين.

5- تحقيق تنمية سياحية متوازنة ومستدامة تدعم مستهدفات رؤية 2030.

6- تُحقق التنمية السياحية تنوعًا اقتصاديًا وإثراءً اجتماعيًا.

7- تُوفر التنمية السياحية فرص عمل في قطاعات الإيواء والنقل.