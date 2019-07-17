شاحنات مخالفة تتهرب من الميزان والتفتيش

الشاحنات الهاربة
قال المواطن عمر المحراقي لـ«دوت الخليج» إن «الشاحنات باتت تشكل خطراً كبيراً على أهالي قرى منشبة، وسكان القرى المجاورة وسالكي الطريق، بعد أن أصبحت تستخدم الطرق الفرعية التي خصصت للمواطنين، وذلك هروبا من الغرامات، نظراً لزيادة حمولتها ومخالفتها للأنظمة».
وأكد خطورة هذه المركبات، حيث تتسبب في وقوع الحوادث المرورية المميتة، مشيرا إلى دور هذه المركبات الرئيسي في تخريب الطريق وزيادة الحفر فيه.
الزحام الشديد
أبان علي العتودي أن معاناتهم مستمرة من الطريق الرابط بين منشبة والعرق وإلى الطريق الدولي الرابط بين جازان - الدرب، مضيفا أن عددا كبيرا من الناقلات والشاحنات تستخدم الطريق الدولي وتسبب الزحام الشديد، مناشدا الجهات ذات العلاقة بمنع الناقلات من استغلال الطرق الفرعية التي تهدد حياة المواطنين.
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