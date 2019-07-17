شاحنات مخالفة تتهرب من الميزان والتفتيش

شكا عدد من أهالي قريتي منشبة والعرق بمحافظة الدرب، شمال جازان، من تحايل سائقي الناقلات الثقيلة، وهروبهم من نقطتي الميزان الثابت والتفتيش الأمني، وما يسببه ذلك من خطورة على مركبات المواطنين خصوصاً مع هبوب الرياح الموسمية «الغبرة» وذلك باستخدامهم الطريق الدولي الجديد، حيث تتدفق عشرات المركبات الثقيلة من ناقلات الوقود والأعلاف وغيرها على هذا الطريق الذي ما زال تحت الإنشاء، لتدخل محافظة الدرب دون المرور على الميزان والتفتيش.

الشاحنات الهاربة

قال المواطن عمر المحراقي لـ«دوت الخليج» إن «الشاحنات باتت تشكل خطراً كبيراً على أهالي قرى منشبة، وسكان القرى المجاورة وسالكي الطريق، بعد أن أصبحت تستخدم الطرق الفرعية التي خصصت للمواطنين، وذلك هروبا من الغرامات، نظراً لزيادة حمولتها ومخالفتها للأنظمة».

وأكد خطورة هذه المركبات، حيث تتسبب في وقوع الحوادث المرورية المميتة، مشيرا إلى دور هذه المركبات الرئيسي في تخريب الطريق وزيادة الحفر فيه.

الزحام الشديد

أبان علي العتودي أن معاناتهم مستمرة من الطريق الرابط بين منشبة والعرق وإلى الطريق الدولي الرابط بين جازان - الدرب، مضيفا أن عددا كبيرا من الناقلات والشاحنات تستخدم الطريق الدولي وتسبب الزحام الشديد، مناشدا الجهات ذات العلاقة بمنع الناقلات من استغلال الطرق الفرعية التي تهدد حياة المواطنين.