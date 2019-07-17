نفذت بلدية محافظة الخبر خلال شهر شوال المنصرم، وضمن حملة الرقابة البلدية 750 جولة رقابية، نتج عنها رصد 980 مخالفة، وتوجيه 570 إنذارا، وإتلاف أكثر من 56 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق أكثر من 30 منشأة مخالفة. وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن إدارة صحة البيئة في البلدية تحرص على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات الرقابية التي يقوم بها المراقبون ميدانيا، خاصة خلال فصل الصيف، مشددا على تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته، وأن صحة المواطنين والمقيمين لن يتم التهاون فيها، مشيرا إلى متابعة البلدية المستمرة وسعيها الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 30 منشأة مخالفة بالخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.