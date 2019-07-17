بلدي عسير يزور مشاريع مدينة سلطان

قام نائب رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير المهندس مانع آل عمير، يرافقه أعضاء المجلس، رئيس لجنة الخدمات إبراهيم دحمان، وعضوا المجلس محمد سعد، وإبراهيم سعيد، بحضور مندوب الأمانة المهندس علي عبدالله عوض، بزيارة ثلاثة مشاريع بمدينة سلطان بأبها أمس، وهي: تسوير 7 حدائق ونسبة الإنجاز 50 %، وإنشاء 4 دورات مياه ونسبة الإنجاز 70 %، وصيانة حدائق ودورات مياه نسبة الإنجاز 23 %. التقى الوفد بالمقاولين، وتم حصر الملاحظات التي تتعلق بالمشاريع، وما تم إنجازه، وماهو تحت التنفيذ. كما زار أعضاء المجلس البلدي مشروع أبها العالية، حيث أعلن مستثمر المشروع سعيد القحطاني، أن «التشغيل سيكون خلال الأيام المقبلة».



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