التوسع في الغسيل الكلوي البريتوني في كافة المناطق

الغسيل البريتوني
الغسيل الكلوي البريتوني هو نوعٌ آخرٌ من علاج الكلى التعويضي، فبدلاً من تنظيف الدم من خلال غشاء اصطناعي خارج الجسم كما في الغسيل الكلوي الدموي، فإن الدم يُنظف داخل الجسم باستخدام غشاء يُسمى البريتون (الصفاق).
خدمات التنويم
أعلن العبدالعالي عقب تدشينه ظهر أمس، خدمات التنويم في مستشفى مدينة العمران العام بمحافظة الأحساء، إطلاق خطة إستراتيجية في الوزارة لزيادة أعداد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في كافة المناطق والمحافظات، مع مراعاة أبرز 7 معايير رئيسية للتشغيل، هي: ارتفاع مستوى الجودة، ارتفاع مستوى الخدمات، ارتفاع مستوى معايير سلامة المرضى، رضا المريض، جهة محايدة تتابع ارتفاع مستويات الرضا، ارتفاع مستويات التقييم، زيادة الاعتمادات الصحية، مبيناً أن أبرز 3 معايير لاعتماد إنشاء المستشفيات هي: قياس مدى احتياج المجتمع لأعداد الأسرة وعدد الخدمات المتوقع إضافتها، آلية تقديم الخدمات، ودراسة آلية التكامل مع الخدمات الصحية الأخرى، مع التأكيد على متابعة تكامل الخدمات الصحية بعضها ببعض بكفاءة عالية، لافتاً إلى أن كفاءة وجودة الخدمات الصحية تكفلهما الخطط المستقبلية في نموذج تقديم الرعاية الصحية الجديد، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات، وتوفر الأسرة في الغرف العامة والعناية المركزة والعناية المتخصصة.
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