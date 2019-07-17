مليون شريحة اتصال وإنترنت لضيوف الرحمن

دشّنت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أمس، مبادرة لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، التي تتضمن توزيع مليون شريحة اتصال وإنترنت مجاني، هديةً لضيوف الرحمن، ضمن برنامج «ضيف الرحمن في عيوننا»، والذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع إدارة المطار لخدمة ضيوف الرحمن.

ويستهدف المشروع توزيع شرائح الاتصال على مليون حاج، يقوم بتنفيذها فريق ميداني على مدار24 ساعة، تحت إشراف مؤسسة رؤية 190، إذ يتم تقديم هذه الخدمة خلال موسم حج هذا العام، في بادرة نوعية تسهّل على ضيوف الرحمن التواصل مع أسرهم، ومشاركتهم جميع أحداثهم اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الاتصال المباشر، ليعيشوا معهم أجواء الحجّ وما ينعمون به في هذا البلد الحرام من راحة وأمان، وسط الخدمات المتكاملة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

من جهته، أوضح المدير العام لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، عصام فؤاد نور، أن هذه المبادرة التي تتبناها لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وبالتعاون مع مطار المؤسس، تهدف إلى تقديم خدمات مجانية لضيوف الرحمن، تتمثل في توفير خدمة الاتصالات لتعزيز التعاون والعطاء، وإثراء تجربة العمل التطوعي، مشيرا إلى أن إدارة المطار تدعم المبادرات التطوعية خلال موسمي العمرة والحج.