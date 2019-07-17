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ترخيص 26 منشأة إسكان وإغلاق 11 في الطائف

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باشرت الجهات الحكومية ذات العلاقة في محافظة الطائف إغلاق منشآت الإسكان السياحي المخالفة التي كانت تعمل دون تراخيص نظامية من الجهات المعنية، وعددها (11) منشأة، والتي تشكل خطورة عالية على سلامة ساكنيها، لافتقادها اشتراطات التشغيل ومعاييره لدى الجهات المعنية، وإمكانية استغلالها في أنشطة وممارسات مشبوهة قد تخل بالأمن والسلامة.

مزاولة النشاط

أشارت الهيئة العامه للسياحة والتراث الوطني إلى أن هذا القرار جاء تأكيداً من الهيئة على الاهتمام بجودة الأنشطة والخدمات المقدمة، وتوفير وسائل الأمن والسلامة، ومراعاة تحقيق الجودة المطلوبة من قبل الراغبين في مزاولة النشاط السياحي، بعد حصولهم على التراخيص اللازمة لذلك، حيث أعطيت هذه المنشآت المخالفة المهلة الكافية، ولم تقم بتصحيح وضعها النظامي، كما أن العديد من هذه المنشآت لم تستطع الوفاء بالالتزامات المطلوبة للترخيص لعدم أهليتها لإسكان السياح، إما لمتطلبات إنشائية أو خاصة بالأمن والسلامة أو بالصحة العامة.

26 مرفقا

رخصت الهيئة لـ26 مرفقاً جديداً للإسكان السياحي السياحي في محافظة الطائف خلال الثلاثة الأشهر الماضية من هذا العام 2019، حيث تم الترخيص لفندق أربع نجوم، ومنشأة شقق فندقية أربع نجوم، و24 وحدة سكنية مفروشة، لتصبح الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمنشآت الإسكان السياحي في الطائف 446 منشأة، تضم 15596 غرفة يومياً، وأكدت الهيئة أن الجولات التفتيشية مستمرة على قطاع الإسكان السياحي في محافظة الطائف للتأكد من تقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية تليق بالمحافظة ومكانتها السياحية ولتحقيقها رضا المستفيدين منها في عاصمة المصايف العربية.


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